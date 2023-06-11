الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس "مساعدة" بقيمة 900 مليون

أجرى سعيد مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة.

اقترح الاتحاد الأوروبي، الأحد "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها "فورا" في الميزانية.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.

وأجرى سعيد مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة.

وأعلنت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.

وقالت أيضا إن الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد 900 مليون يورو من المساعدات للاقتصاد الكلي في تونس، بالإضافة إلى 150 مليون يورو فور التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية، فهي تزور تونس للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث بحثت مع الرئيس التونسي تصاعد الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة.

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق بشأن حق اللجوء ينص خصوصا على إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يعد "آمنا".

وقبل زيارة الوفد الأوروبي، قال الرئيس التونسي مساء السبت خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده "حارس حدود" أوروبا.