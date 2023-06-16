بن زايد يبحث في روسيا مع بوتين العلاقات الثنائيّة والقضايا الدوليّة

استعرض الجانبان، خلال اللقاء، "مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدما في تنمية هذه العلاقات"، بحسب "وام".

بحث رئيس الإمارات، محمد بن زايد، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك جلال لقاء للزعيمين بمدينة سانت بطرسبرغ، في إطار زيارة عمل يجريها بن زايد إلى روسيا، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وفي اللقاء، أكد بن زايد على "نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والحلول السياسية للنزاعات والصراعات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية".

بوتين وبن زايد (Getty Images)

ونوه إلى "أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين".

وقال إن هناك جسورا يتم بناؤها لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأضاف: "أنا سعيد بوجودي اليوم عندكم فخامة الرئيس نتمنى لهذه العلاقة أن تطور.. الثقة فيك فخامة الرئيس لتطوير هذه العلاقة".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، "مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدما في تنمية هذه العلاقات"، بحسب "وام".