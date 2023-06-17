خلال لقائه الوفد الإفريقي الوسيط: بوتين يبدي استعداده للحوار

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة إفريقية حول النزاع الأوكراني، السبت أمام الرئيس الروسي أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.

بوتين (أ ب)

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت "استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا بـ"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا والتي وصل إليها وفد الوساطة الإفريقية بعد زيارته كييف "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية".

وأضاف "نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة التفاوض مع موسكو منددا بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وتابع بوتين "في روسيا، نكن احتراما كبيرا لموقف الدول الإفريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار (...) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية".

وتابع أنه "يقدر" مساعي هذه الدول بحثا عن سبل لتسوية النزاع الأوكراني، مشددا على أن "التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الإفريقية هو أولوية في السياسة الخارجية" الروسية.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة إفريقية حول النزاع الأوكراني، السبت أمام الرئيس الروسي أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي"، مضيفا "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب" ومشددا على أن الدول الإفريقية "تتأثر في شكل سلبي" بهذا النزاع.

إضافة إلى رامابوزا، يضم الوفد ثلاثة رؤساء آخرين هم ماكي سال (السنغال) وهاكايند هيشيليما (زامبيا) وغزالي عثماني (جزر القمر) الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

والتقى الوفد بوتين في روسيا بعدما اجتمع الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال رئيس جزر القمر "نحن هنا للاستماع إليكم، للاستماع إلى صوت الشعب الروسي".

وأضاف "نحن هنا لإقناع البلدين بسلوك طريق الحوار".