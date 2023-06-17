"ميثاق ضد الجوع": يوميًا يموت 8500 طفل بسبب سوء التغذية

الأمم المتحدة: " قرابة 828 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2021 في كل أنحاء العالم، أي بزيادة قدرها 46 مليون مقارنة بعام 2020".

وقّع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة في فالباريزو في تشيلي، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر في 828 مليون شخص حول العالم.

وجمعت هذه القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، الجمعة، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لمدة يومين في البرلمان التشيلي 150 مسؤولاً منتخبًا، إضافةً إلى عشرات الشخصيات الأخرى التي حضرت عن بعد.

وفي نهاية الاجتماع، وقّع المشاركون ميثاقًا عالميًا يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، ولا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية. وهو ينص، على سبيل المثال، على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.

وفي السياق نقلت وكالة فرانس برس عن نائب مدير الفاو، ماريو لوبيتكين، توضيحه أن "الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات"، وأنه "يجب أن تتحمل البرلمانات مزيدًا من المسؤوليات".

تجدر الإشارة إلى أن قرابة 828 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2021 في كل أنحاء العالم، وفقًا للأمم المتحدة، أي بزيادة قدرها 46 مليون مقارنة بعام 2020. وتفاقم الوضع خصوصًا بسبب النزاعات وتغير المناخ وكوفيد-19.

كما ونقلت وكالة أ ف ب عن النائبة التشيلية، كارولينا مارزان، التي ترأس "الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع" في تشيلي قولها: " يموت 8500 طفل كل يوم في العالم بسبب سوء التغذية"، ووفقا لمنظمة "الفاو" تعتبر النساء "أكثر عرضة للخطر من الرجال".

إلى ذلك من المقرر تنظيم قمة ثالثة في إفريقيا عام 2026 لتقييم آثار الترتيبات المتخذة في تشيلي.