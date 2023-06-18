الفلبين: اندلاع حريق في عبارة على متنها 120 شخصا

شهدت الفلبين في آذار/مارس الماضي، حادثا مشابها تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بعدما اشتعلت النيران في عبارة كانت في طريقها من زامبوانغا بجزيرة ميندناو جنوب إلى جزيرة خولو بإقليم سولو.

شب حريق في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها اليوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين في خفر السواحل.

وجرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران، وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

وشهدت الفلبين في آذار/مارس الماضي، حادثا مشابها تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بعدما اشتعلت النيران في عبارة كانت في طريقها من زامبوانغا بجزيرة ميندناو جنوب إلى جزيرة خولو بإقليم سولو.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعاني البلاد من رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.