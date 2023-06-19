بلينكن بالصين: تبديد للتوتر دون حسم الملفات الخلافية

استقبل وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، بلينكن والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر دياويوتاى للضيافة في بكين، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأميركي.

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الإثنين، في بكين، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، في اليوم الأخير من زيارة لهذا البلد تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بشدة.

وعقد بلينكن وكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي "محادثات حيال عدد من القضايا الشائكة بينهما"، مثل تايوان والعلاقات التجارية. ولم يتوصل الطرفان لاتفاق يذكر على ما يبدو فيما عدا استمرار الحوار وعقد اجتماع آخر في واشنطن.

والتقى الرجلان في دار الضيافة الحكومية "دياويوتاي" في بكين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات "بناءة" مع نظيره الأميركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة مات ميلر، إن بلينكن وجه دعوة إلى نظيره تشين غانغ و"اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين".

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني أن ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال تشين غانغ لوزير الخارجية الأميركي إن "قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية والتهديد الأبرز" لها، وفق ما نقل عنه تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.

واستقبل وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، بلينكن والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر دياويوتاى للضيافة في بكين، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأميركي.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، إن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979.

وأكد تشين أثناء اجتماعه مع نظيره الأميركي بلينكن، التزام الصين ببناء علاقة مستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة.

وأبدى مخاوف واضحة بشأن المصالح الرئيسية للصين، بما في ذلك قضية تايوان، مؤكدا أن تايوان هي القضية الأكثر أهمية وتأثيرا في العلاقات الصينية الأميركية.