بينهم فلسطينيون: ارتفاع ضحايا قارب المهاجرين باليونان إلى 80 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق القارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا في اليونان إلى 80 شخصا بينهم مهاجران فلسطينيان من سورية على الأقل.

أعلنت اليونان الإثنين عن ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 80 شخصًا من المهاجرين، في وقت تتزايد فيه شكوك إهمال خفر السواحل اليوناني ما أدى لوقوع الكارثة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الإثنين إن جثماني فلسطينيين من سورية انتشلا بعد غرق القارب.

وأشارت إلى أن معلومات أولية توفرت بشأن وجود عدد آخر من المفقودين من الفلسطينيين وعدد من الناجين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية يونانية، تأكيدها الوصول إلى جثتين في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة، ونقلهما إلى ميناء "كالاماتا".

وكان زعيم تحالف اليسار الراديكالي المعارض ألكسيس تسيبراس قد زار ميناء كالاماتا والتقى مهاجرين ناجين من الحادثة، حيث نقلوا له أن خفر السواحل اليوناني قام بدفع قاربهم نحو المياه الإقليمية لإيطاليا.

من جانبها، كانت شبكة "بي بي سي" قد وصلت إلى بيانات من موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن تبين بقاء القارب 7 ساعات في مكانه دون حراك قبل وقوع الحادثة، خلافا لما ادعته الحكومة اليونانية.

ولم ترد السلطات اليونانية حتى مساء الإثنين على ما أوردته "بي بي سي"، فيما دعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في تعامل حكومة اليونان مع حادثة غرق القارب.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، قال إنهم أبلغوا السلطات اليونانية مسبقا بوجود مركب صيد مكدس بالمهاجرين قبل غرقه قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأعلنت السلطات اليونانية الأربعاء مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ 104 آخرين تم نقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية.