رئيس الوزراء القطريّ يبحث في روسيا العلاقات الثنائيّة وقضايا دوليّة

جرى خلال الاجتماع، "استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والتطورات في فلسطين واليمن وسورية"

بحث رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها المسؤول القطري إلى العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع، "استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والتطورات في فلسطين واليمن وسورية" بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء القطري، تأكيده على موقف بلاده "الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

بوتين ووزير الخارجية القطري (Getty Images)

كما شدد على "أهمية احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا".

وأكد رئيس الوزراء القطري في هذا السياق "ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

(Getty Images)

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، الذي وصل إلى موسكو، أمس الأربعاء، في وقت لاحق الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي يوم أمس.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس، أن رئيس الوزراء القطري، سيبحث خلال زيارته إلى موسكو التعاون الاقتصادي بين البلدين.