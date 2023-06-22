معارك محتدمة بمحور زاباروجيا ومحاولة لمظليين أوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية

قالت الإدارة العسكرية في كريفي ريه إن انفجارات قوية دوت في منطقة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأوضحت أن الانفجارات وقعت بعد رصد إطلاق صواريخ من قاذفات إستراتيجية فوق بحر آزوف.

دوت انفجارات دوت في المنطقة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، فيما تحدثت أنباء عن محاولة مظليين أوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية.

قالت الإدارة العسكرية في كريفي ريه إن انفجارات قوية دوت في منطقة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأوضحت أن الانفجارات وقعت بعد رصد إطلاق صواريخ من قاذفات إستراتيجية فوق بحر آزوف.

وقال موقع "ريبار" العسكري الروسي

ويأتي ذلك، فيما تحتدم المعارك في منطقة أوريخوفو باتجاه زاباروجيا، بحسل ما أفاد موقع "ريبار" العسكري الروسي.

وأشار الموقع إلى أن مظليين أوكرانيين حاولوا اختراق الدفاعات الروسية في الغابات المحيطة بالمنطقة، لكن دون جدوى.

كما أكد أن القتال مستمر أيضا على جبهة أفدييفكا في دونيتسك، لكن دون تغييرات على الأرض، وأن القوات الروسية سيطرت على قرية زفيرينتس باتجاه مارينكا بشكل كامل.

وأعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا استهداف القوات الأوكرانية وسط المدينة بالمسيّرات.

وأوضحت السلطات أن مسيّرتين أوكرانيتين استهدفتا منطقتين في المدينة، مما أوقع دمارا كبيرا.

يأتي ذلك، فيما اتهم رئيس مجموعة فاغنر المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين، كبار المسؤولين في موسكو بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد، وأشار إلى تقدم كييف ميدانيا.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره ناطقون باسمه "إنهم يضللون الشعب"، ولفت إلى خسارة عدة قرى، بينها بياتيخاتكي، مشيرا إلى نقص في السلاح والذخيرة.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية الهجومية الأوكرانية تشهد هدوءا في الجبهات بسبب تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب وصفه.

لكن بوتين أشار إلى أن أوكرانيا لم تستنفد قدراتها الهجومية، وأن لديها احتياطات تفكر في كيفية ومكان استخدامها.

كما أكد بوتين مضي بلاده قدما في تطوير السلاح النووي البري والبحري والجوي.