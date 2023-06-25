مباحثات بين بكّين وموسكو عقب انتهاء التمرُّد في روسيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن نائب وزير الخارجية الروسي، التقى وزير الخارجية الصيني بهدف مناقشة "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

التقى نائب وزير الخارجية، الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأحد، وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ في العاصمة، بكين، بعد يوم من انتهاء "التمرّد" في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن نائب وزير الخارجية الروسي، التقى وزير الخارجية الصيني بهدف مناقشة "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب وزير الخارجية الروسي بكين، لعقد أول اجتماع علني بين البلدين بعد انتهاء أزمة "التمرد" التي أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، ضد القيادة العسكرية في موسكو.

وحافظت روسيا والصين، رغم أنهما ليسا حليفين رسميين، على علاقات وثيقة طوال العملية العسكرية لموسكو لأوكرانيا، وهي ما رفضت الصين إدانتها، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

ولم تعلّق الصين رسميًا على الأزمة في روسيا.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

وفي ساعات المساء، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم، "تجنبا لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​