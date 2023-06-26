هولندا: توقيف شخصين بتهمة إرسال ملايين اليوروهات إلى "حماس"

عثر المحققون على الأموال أثناء عمليات تفتيش منزل في لايدسخيندام ومقرا تجاريا في روتردام، وصادروا رصيدا بنكيا بقيمة نحو 750 ألف يورو، بحسب مزاعم النيابة العامة.

أوقف محققون في هولندا، رجلا وابنته، بتهمة إرسال خمسة ملايين يورو (5,4 ملايين دولار) إلى حركة "حماس" الفلسطينية، في ما يُعدّ خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت النيابة العامة، الإثنين.

وتم توقيف الرجل البالغ من العمر 55 عاما وابنته (25 عاما) وهما من بلدة لايدسخيندام، القريبة من لاهاي، بتاريخ 22 حزيران/ يونيو، للاشتباه بتقديمهما "تمويلا واسع النطاق" لحماس، وفق مكتب النيابة العامة.

وعثر المحققون على الأموال أثناء عمليات تفتيش منزل في لايدسخيندام ومقرا تجاريا في روتردام، وصادروا رصيدا بنكيا بقيمة نحو 750 ألف يورو، بحسب النيابة العامة.

وأفادت النيابة العامة بأن "جهاز النيابة العامة، يشتبه بأنهما أرسلا أموالا بمقدار 5,5 ملايين يورو تقريبا إلى مجموعات مرتبطة بمنظمة حماس".

وتابعت أنه "يشتبه أيضا بأنهما شاركا في منظمة إجرامية، تمثّل هدفها بدعم حماس ماليا".

ويشتبه بأن الرجل وابنته الموقوفين حاليا، كانا على علاقة بمؤسسة حلّت مكان منظمة فُرضت عليها عقوبات، كانت ترسل أموالا لحماس، وفق مزاعم النيابة.

وذكرت بأنه تم فتح التحقيق بعد بلاغات عن تعاملات مالية غير عادية، وبعدما تحدّثت تقارير صحافية عن مناسبة لجمع الأموال في أوروبا، من أجل حماس.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على قائمته السوداء للمجموعات "الإرهابية"، بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي استهدفت نيويورك وواشنطن.

وبينما شطبت محكمة أدنى تابعة للاتحاد الأوروبي حماس من القائمة في 2014، إلا أن محكمة التكتل العليا، قد أعادت إدراجها في عام 2017.