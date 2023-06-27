بوتين يؤكد سقوط قتلى من العسكريين الروس أثناء مهمة إحباط تمرد "فاغنر"

شكر بوتين العسكريين الذين حالوا دون وقوع "حرب أهلية" خلال تمرد مجموعة فاغنر في نهاية الأسبوع الماضي وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في خطاب ألقاه أمام عسكريين في الكرملين أن ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة فاغنر.

وأوضح بوتين "لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة".

شكر بوتين العسكريين الذين حالوا دون وقوع "حرب أهلية" خلال تمرد مجموعة فاغنر في نهاية الأسبوع الماضي وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو "مع رفاق السلاح، وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال".

وأكد "في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية" داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون "وهم يؤدون واجبهم بشهامة".

وذكر بوتين، خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.

وأضاف بوتين "الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم" مؤكدا أن عمل الأجهزة الأمنية "سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير".

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المتهمة بتنفيذ تمرّد مسلّح للإطاحة بقيادة البلاد العسكرية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية "تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وأوضح "إف إس بي" أن المشاركين في التمرّد "وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة".

وأضاف "بالنظر إلى هذه الظروف وغيرها من الظروف ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت سلطات التحقيق قرارا بإنهاء القضية الجنائية".

اتّهم جهاز الأمن "إف إس بي" نهاية الأسبوع مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بمحاولة تنظيم "نزاع مدني" وحض مقاتلي المجموعة على اعتقاله.