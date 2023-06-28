اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا حول عضوية ستوكهولم في الناتو

الأمين عام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يؤكد أن الاجتماع "سيعقد يوم الخميس ( 6 تموز/ يوليو) من الأسبوع المقبل".

أعلن الأمين عام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن اجتماعا رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية ستوكهولم في الناتو سيعقد يوم 6 تموز/ يوليو المقبل في بروكسل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، عقب لقائهما في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء.

وأوضح ستولتنبرغ أنه اقترح عقد اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا في مقر الناتو دون تحديد موعده. وقال إن الاجتماع "سيعقد يوم الخميس ( 6 تموز/ يوليو) من الأسبوع المقبل".

والإثنين الماضي، أعلن ستولتنبرغ أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشاري الأمن القومي.

وبيّن ستولتنبرغ أن الهدف من الاجتماع "يتمثّل بإحراز تقدّم نحو استكمال انضمام السويد إلى الناتو".

وفي 28 حزيران/ يونيو 2022، وقعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف "مكافحة الإرهاب".

وأواخر آذار/ مارس الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بـ"التعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة".