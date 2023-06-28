تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها

بينما تعلن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، يوميا تقريبا، عن تواجد سفن صينية قرب مياهها، إلا أن تواجد السفن الحربية الروسية يعد أمرا غير معهود.

رصدت تايوان فرقاطتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي، أمس الثلاثاء، ونشرت سفنا وطائرات استطلاع لمراقبة تحركاتهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجزيرة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن السفينتين الحربيتين الروسيتين، "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال في المياه قبالة ساحلنا الشرقي"، منذ الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي.

وتابعت بأن الجيش التايواني راقب تحركاتهما، و"أرسل طائرات وسفن و(فعّل) الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما".

ولم تحدد الوزارة المسافة بين السفينتين الروسيتين وساحل تايوان.

وبينما تعلن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، يوميا تقريبا، عن تواجد سفن صينية قرب مياهها، إلا أن تواجد السفن الحربية الروسية يعد أمرا غير معهود.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية، الثلاثاء، بأن "مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول الهادئ دخلت بحر الفيليبين بعد عبورها بحر الصين الجنوبي".

وأوضحت الوكالة بأن السفن الحربية تقوم بمهام في إطار عملية عبور بعيدة المدى للبحر، تشمل "محاكاة لمعركة بحرية لصد هجوم صاروخي من عدو مفترض من البحر".

وعلى غرار الولايات المتحدة، أبرز دولة حليفة لها، فرضت تايوان عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا تشمل صادرات مثل التكنولوجيا المتعلقة بالحواسيب ومنتجات الآليات.