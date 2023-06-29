العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام "غواصة التايتانيك"

قال خفر السواحل الأميركي إنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.

عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام غواصة سياحية اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي، قرب حطام سفينة تايتانيك، على ما أعلن حفر السواحل الأميركون، في بيان.

وقال الكابتن جايسن نوباور، الذي يدير التحقيق بشأن الحادث في خفر السواحل الأميركي، إن هذه الأشلاء "جمعت بعناية في الحطام في موقع الحادث" وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".

وكانت الغواصة "تايتن" الصغيرة البالغ طولها 6,5 أمتار تقريبا والتابعة لشركة خاصة، نزلت في 18 حزيران/ يونيو في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانيك"، وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات، لكن الاتصال معها فقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

وبوشرت عملية إنقاذ واسعة في محاولة لإغاثة الركاب، لكن تبين لاحقا أن الغواصة تعرضت "لانفجار داخلي كارثي" بعيد بدء رحلتها، ما أدى إلى مقتل الرجال الخمسة فيها على الفور.

وعثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد حوالي 500 متر من "تايتانيك" على عمق حوالي أربعة آلاف متر، وانتشل من المياه الأربعاء، ونقل إلى سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وسينقل بعد ذلك في سفينة لخفر السواحل الأميركي إلى مرفأ في الولايات المتحدة ليتمكن المحققون من تحليلها. وبوشرت تحقيقات عدة في كندا والولايات المتحدة لتحديد ملابسات الحادث.

ولم تُحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.

وأظهر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية ما يبدو أنه مقدمة الغواصة وقطع مهشمة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة هورايزون أركتيك.

وأظهر المقطع أيضا نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة بميناء سان جونز الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم تيتانيك.

ومن المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيدا من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة تيتان أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي.