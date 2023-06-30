لافروف: روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد فاغنر

وزير الخارجية الروسي يعتبر خلال مؤتمر صحافي أنه "لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات. وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا. ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت"

لافروف قبل أسبوعين (أ.ب.)

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد مجموعة المرتزقة "فاغنر" الذي هز البلاد الأسبوع الماضي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي إنه "لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات ... وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا. ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت".

وكان مرتزقة من مجموعة فاغنر المسلحة، بقيادة يفغيني بريغوجين، استولوا يومي الجمعة والسبت الماضيين على مواقع عسكرية عدة في جنوب روسيا قبل أن يباشروا الزحف نحو موسكو. وانتهت حركة التمرد مساء السبت بموجب اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروس.

ولم تفرض أي عقوبات على المتمردين، فيما أكد جهاز الأمن الفدرالي كف الملاحقات في حقهم، ما اعتبره الكثير من المحللين والمسؤولين الغربيين مؤشر ضعف من جانب الكرملين.

وتحاول السلطات الروسية منذ ذلك الحين أن تظهر أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد هذه الأحداث، التي تسببت بأسوأ ازمة منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة نهاية العام 1999.

وخلال زيارة لمنطقة القوقاز الروسية، أول من أمس، قال بوتين إنه "لم يشك" أبدا بدعم المواطنين الروس له خلال تمرد فاغنر المسلح.

وقال لافروف ردا على سؤال لوسيلة إعلام أجنبية، "شكرا لقلقكم على مصالحنا الوطنية لكن لا حاجة لذلك".