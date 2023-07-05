الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" في محطة زابوريجيا النووية.. تداعياته كارثية

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".

حذر الكرملين، الأربعاء، من "عمل تخريبي" أوكراني محتمل تكون تداعياته "كارثية" في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".

وأضاف "يجب أخذ كل الاجراءات لمكافحة هذا التهديد" متهما كييف بانها أظهرت "عدة مرات" قدرتها على أن "تكون مستعدة للقيام بأي شيء".

في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من إن روسيا تخطّط لـ"استفزازات خطرة" في محطة زابوريجيا.

في موازاة ذلك، حذر الجيش الأوكراني الثلاثاء من "احتمال التحضير لعملية استفزازية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة في المستقبل القريب".

وأشار إلى "أغراض أشبه بعبوات ناسفة وضعت على السقف الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع" في الموقع.

ولفت الجيش إلى أنّ "تفجيرها لا يفترض أن يلحق أضرارا بوحدات الطاقة لكنّه قد يوحي بتعرّضها للقصف من الجانب الأوكراني"، مشيرا إلى أنّ موسكو قد "تعمد إلى عملية تضليل بهذا الصدد".

في الأسابيع الماضية تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتعريض أمن المحطة للخطر فيما يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في هذا القسم من أوكرانيا.

وتقع هذه المنشأة وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في قلب الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وسيطر الجيش الروسي على المحطة في 4 آذار/ مارس 2022، وقد استُهدفت بالنيران وانقطعت عن شبكة الكهرباء مرات عدة. وبحسب كييف، وضعت روسيا قوات وأسلحة في محيطها.

وأثار تدمير سد كاخوفكا الواقع في المنطقة الجنوبية التي تحتلها روسيا، في أيار/مايو، مخاوف بشأن استدامة الحوض المستخدم في تبريد المفاعلات الستة في المحطة.