قتلى وجرحى في قصف أوكراني استهدف ماكيفكا

أعلن الجيش الأوكراني، من جانبه، تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي يسيطر عليها، منذ 2014، انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.

قتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف أوكراني ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا صبح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس بلدية المدينة فلاديسلاف كليوتشاروف، على قناة "روسيا 24" الروسية "في الوقت الحالي، أصيب 41 شخصا من بينهم طفلان في القصف ... وقتل شخص".

وأوضح أن القصف الأوكراني بدأ مساء الثلاثاء، وأعقبه بعد ساعات قليلة وابل من "الضربات العنيفة للغاية تسببت في الكثير من الأضرار".

وأشار إلى تضرر نحو 40 مبنى سكنيا ومدارس ومنشآت طبية.

وأعلن الجيش الأوكراني، من جانبه، تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي يسيطر عليها، منذ 2014، انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية على تلغرام إنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من المسلحين الروس في ماكيفكا المحتلة مؤقتا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه العملية.

وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا.

واستهدف قصف أوكراني مرات عدة ماكيفكا وبلدات أخرى محتلة منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وبشكل خاص دونيتسك ولوغانسك، معقلي الانفصاليين.

ومساء رأس السنة الماضية، أدى هجوم أوكراني على قاعدة في ماكيفكا إلى مقتل 89 جنديا روسيا.