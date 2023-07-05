واشنطن تتهم إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

أوضحت البحرية الأميركية أن إيران سيطرت على خمس سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين وتحرشت بالعديد من السفن الأخرى. ومعظم الوقائع حدثت في مضيق هرمز أو حوله.

اتهمت واشنطن نظيرتها إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز صباح الأربعاء، وإطلاق النار على واحدة منها.

وقالت البحرية الأميركية إن سفن البحرية الإيرانية في الحالتين تراجعت بعد استجابة البحرية الأميركية، واستمرت الناقلتان التجاريتان في رحلتيهما بعدها.

وذكر المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، تيم هوكينز، أن "البحرية الإيرانية قامت بالفعل بمحاولات للسيطرة على ناقلتين تجاريتين كانت تتنقلان بشكل شرعي في المياه الدولية. وردت البحرية الأميركية على الفور ومنعت تلك المحاولات".

وأضاف أن إطلاق النار الذي استهدف السفينة الثانية لم يسبب خسائر كبيرة أو يوقع ضحايا.

وقالت خدمة الاستخبارات الملاحية "امبري" إن الناقلة التي أطلق نحوها النار كانت ترفع علم جزر الباهاما ومملوكة لجهة يونانية، وكانت ناقلة نفط خام بإدارة أميركية تتحرك من الإمارات نحو سنغافورة. وأضافت أن إطلاق النار وقع على بعد 28 ميلا بحريا شمال شرق مسقط، عاصمة عمان.

وأوضحت البحرية الأميركية أن إيران سيطرت على خمس سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين وتحرشت بالعديد من السفن الأخرى. ومعظم الوقائع حدثت في مضيق هرمز أو حوله.

وفي نيسان/ أبريل، قامت قوات ملثمة من البحرية الإيرانية بشن غارة من مروحية للسيطرة على ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان، وبث مقطع مصور لذلك على التلفزيون الإيراني الرسمي. وقالت إيران إنها سيطرت على الناقلة بعد تصادمها بسفينة إيرانية أخرى، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك. في الماضي، سيطرت إيران على سفن تجارية لاستخدامها كورقة تفاوض مع الغرب.

وتتزايد التوترات الأميركية - الإيرانية منذ انسحاب إدارة ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم 2015. وردت إيران على ذلك بزيادة أنشطتها النووية التي قالت إنها سلمية، وزودت أيضا روسيا بطائرات مسيرة مسلحة في حربها على أوكرانيا.