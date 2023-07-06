طهران تعلن عن "استئناف وشيك" للعلاقات الإيرانيّة - السودانيّة

قال أمير عبد اللهيان عبر "تويتر": "على هامش قمة حركة عدم الانحياز التقينا مع أخي دفع الله الحاج علي وكيل وزارة خارجية السودان، وبحثنا في استئناف وشيك للعلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران".

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان عن لقاء نظيره السوداني علي الصادق علي، واستئناف وشيك للعلاقات بين البلدين، بعد انقطاع دام سبع سنوات.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "حركة عدم الانحياز" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الوزير الإيراني، التقى أيضا وكيل وزارة خارجية السودان دفع الله الحاج علي، وتطرق الجانبان إلى سبل الاستئناف الوشيك للعلاقات الايرانية السودانية.

وقال أمير عبد اللهيان عبر "تويتر": "على هامش قمة حركة عدم الانحياز التقينا مع أخي دفع الله الحاج علي وكيل وزارة خارجية السودان، وبحثنا في استئناف وشيك للعلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران".

وأضاف أنه تم الاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الداخلية في السودان، لافتا إلى "أن طهران تؤكد على الحل السياسي وتجنب الحرب في السودان".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم قطعت قبل سبع سنوات.

والتقى مسؤولو البلدين لأول مرة، اليوم، "حيث تم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم"، وفق الوكالة الإيرانية.

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في العام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في آذار/ مارس الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما دفع للتوقع باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران ودول عربية أخرى.