لقاء بين الزعيمين التركيّ والسويديّ الإثنين محوره عضوية الناتو

تمارس الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي، ضغوطا على أنقرة، لإفساح المجال أمام انضمام السويد، بعدما عرقلت تركيا مدى عام المصادقة على طلب ستوكهولم، بحلول الخميس المقبل، موعد انعقاد قمة التكتل في ليتوانيا.

أعلن الأمين عام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي، الإثنين المقبل، محوره عضوية الناتو، فيما التقى وزير الخارجية السويدي، نظيره التركي، اليوم الخميس، في مقرّ حلف شمال الأطلسي، في مسعى لإقناع تركيا، بسحب اعتراضها على انضمام ستوكهولم إلى التحالف، قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة للتكتل.

وتمارس الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي، ضغوطا على أنقرة، لإفساح المجال أمام انضمام السويد، بعدما عرقلت تركيا مدى عام المصادقة على طلب ستوكهولم، بحلول الخميس المقبل، موعد انعقاد قمة التكتل في ليتوانيا.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ("ناتو")، ينس ستولتنبرغ، إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي يشارك فيها مسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن، على أمل التمهيد لتحقيق اختراق في هذا الملف.

لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي، شكّكوا في إمكان إقناع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بتغيير موقفه.

العام الماضي توصّلت تركيا والسويد إلى اتفاق يرمي إلى إزالة العراقيل من أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وطالبت أنقرة السويد بقمع حركات كردية، على غرار حزب العمّال الكردستاني، الذي تصنّفه منظّمة إرهابية.

وتصرّ السويد على أنها طبّقت الاتفاق. والخميس حبست مواطنا تركيا لإدانته، بـ"محاولة تمويل إرهاب" حزب العمال الكردستاني، بموجب تشريع جديد.

لكن إردوغان واصل توجيه الانتقادات لستوكهولم، وقد فاقمت واقعة إحراق نسخة من المصحف في السويد الأسبوع الماضي غضبه.

ومن المتوقّع أن يدفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقوة في الأيام المقبلة، باتّجاه إنجاز الانضمام.

وأمس الأربعاء، أبلغ بايدن رئيس الوزراء السويدي في اجتماع عقد في واشنطن، بأنه "يتطلّع بفارغ الصبر" إلى انضمام السويد إلى التكتل.

وتخلّت السويد وجارتها فنلندا عن سياسة الحياد العسكري، التي اتّبعتاها مدى عقود، وقرّرتا طلب العضوية في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وانضمت فنلندا رسميا إلى التكتل في نيسان/ أبريل.

وتعرقل المجر أيضا نيل السويد العضوية، علما بأن انضمام أي عضو جديد للتكتل يتطلّب إجماع كل الأعضاء. لكن بودابست أشارت إلى أنها ستصادق على انضمام السويد بمجرّد موافقة تركيا على انضواء ستوكهولم في الحلف.