أميركا: 6 قتلى إثر سقوط طائرة جنوب كاليفورنيا

جرى الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد

لقي 6 أشخاص مصارعهم إثر سقوط طائرة في حفل بجنوب كاليفورنيا صباح السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.

واشتعلت النيران في الطائرة وفي ما يقرب من فدان من الأرض الزراعية، إذ تحطمت بالقرب من مطار موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وكانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل، حسبما ذكرت محطة "كيه تي إل إيه". ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وجرى الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد. ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادثة.

وتحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادثة.