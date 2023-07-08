الفنان الكوبي المعارض المسجون يشرع بإضراب عن الطعام

هو الإضراب السادس عن الطعام للويس مانويل ألكانتارا الذي يقبع في سجن غواناخاي الخاضع لحراسة مشددة في مقاطعة أرتيميسا وسط كوبا

بدأ الفنان الكوبي المعارض، لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا، المسجون منذ محاولته الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 11 تموز/يوليو 2021، إضرابًا عن الطعام ويطالب بإطلاق سراحه، وفق ما أعلنت، الجمعة، شريكته.

وكتبت الناشطة، كلاوديا خينلوي، المنفية في الولايات المتحدة على فيسبوك "لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا يعلن إضرابه عن الطعام والشراب قبل الذكرى الثانية للاحتجاجات ويطالب بإطلاق سراحه".

يُشار إلى أن الفنان البالغ 35 عامًا حكم عليه في حزيران/يونيو 2022 بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة رموز الوطن والإساءة إليها والإخلال بالنظام العام".

وبحسب شريكته، هذا الإضراب عن الطعام هو "السادس" للويس مانويل أوتيرو ألكانتارا الذي يقبع في سجن غواناخاي الخاضع لحراسة مشددة في مقاطعة أرتيميسا (وسط).

وأوقف الفنان في 11 تموز/يوليو 2021 لدى مغادرته منزله في هافانا للانضمام إلى تظاهرات عبّر خلالها آلاف الكوبيين عن غضبهم بشعارات "نحن جائعون" و"لتسقط الديكتاتورية".

أمنستي تطالب بالإفراج الفوري عن الفنان

وفي أيار/مايو، طلبت منظمة العفو الدولية من الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا الذي تعتبره المنظمة الحقوقية "سجين رأي كما جميع الأشخاص المسجونين ظلمًا في الجزيرة الشيوعية".

وقبل شهر من ذلك، طلب الفنان الحصول على إجابة بعد قبوله اقتراحًا حكوميًا بمغادرة البلاد، وفقًا لخينلوي.