إردوغان يبحث في اتصال مع بايدن مسألة مقاتلات "إف 16" وطلب السويد الانضمام للناتو

أوضحت الرئاسة أن إردوغان وبايدن أجريا، الأحد، محادثة هاتفية، تطرّقا خلالها خصوصا إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، وتسليم تركيا مقاتلات "إف-16".

أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، التي ستستضيفها ليتوانيا الأسبوع المقبل، موضحة أنهما بحثا في اتصال هاتفي، مسألة مقاتلات "إف-16"، وطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي ("ناتو").

وأشارت الرئاسة إلى أن المحادثات ستتمحور حول "وضعية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وعضوية السويد وتسليم مقاتلات إف-16"، تأمل تركيا الاستحصال عليها من الولايات المتحدة.

ولم يشر البيان إلى موعد عقد اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي إردوغان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الإثنين، عشية القمة التي تستضيفها فيلنيوس، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويأمل كريسترسون في إقناع إردوغان، بالتخلي عن اعتراضه، وإعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى التكتل.

وأوضحت الرئاسة أن إردوغان وبايدن أجريا، الأحد، محادثة هاتفية، تطرّقا خلالها خصوصا إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، وتسليم تركيا مقاتلات "إف-16".

وتابع البيان: "شكر الرئيس إردوغان الرئيس الأميركي بايدن على دعمه الطلب التركي للاستحصال على مقاتلات-16، مشيرا إلى أنه من غير الصائب الربط بين الطلبية التركية لمقاتلات إف-16، وانضمام السويد".

وكان بايدن قد ربط بين الأمرين في اتصال هاتفي أجراه مع إردوغان، إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة في 28 أيار/ مايو.

والأحد، جدّد إردوغان التأكيد على موقفه، وخصوصا مطالبته السويد بمزيد من التشدّد تجاه لاجئين أكراد، يشتبه بأنهم نشطاء.

ونقل بيان الرئاسة التركية عن إردوغان قوله لبايدن، إن "السويد اتّخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح بإدخالها تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب".

لكن إردوغان شدّد على أن قرار السويد السماح لمجموعات موالية للأكراد بتنظيم تظاهرات على أراضيها "يبطل" تلك الخطوات.

وأكد إردوغان، رغبة بلاده في إحياء عملية الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال إردوغان في المكالمة الهاتفية: "نريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادات الاتحاد، إعطاء رسالة واضحة وقوية حول دعم عضوية تركيا خلال قمة الناتو المقبلة".

وذكر إردوغان أن تركيا تتصرف بصدق فيما يخص عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح إردوغان أن السويد اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب.

وتابع: "استمرار المظاهرات التي تشيد بالإرهاب من قبل أنصار تنظيم "بي كي كي" في السويد ذهبت بالخطوات المنجزة (لانضمام السويد للناتو) أدراج الرياح".