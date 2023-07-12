تركيا والسعوديّة توقّعان 16 اتفاقية للتعاون

شملت اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدين، مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات. ومن المتوقع أن تساهم اتفاقيات التعاون، في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والرياض.

وقعت شركات تركية وسعودية 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" بإسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدين، مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات.

ومن المتوقع أن تساهم اتفاقيات التعاون، في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والرياض.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال الحقيل إنهم يرغبون في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من عالم الأعمال التركي، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والهندسة التقنية وتطوير البناء، وذلك في المشاريع التي داخل المملكة.

وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، تتواصل في نمو مستمر، مؤكدا أنهم سيبذلون الجهود بشكل مشترك في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف المنشودة بين البلدين.

وحول الفرص التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب، قال الوزير السعودي إن العملية المتعلقة بهذا الخصوص باتت أسهل من قبل عقب إصدار قوانين تحفّز الاستثمار الأجنبي.

وأعرب عن رغبتهم في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي، لافتا إلى استعداد القيادة السعودية أن تقدم فرصا كثيرة لتحفيز هذا الأمر، سواء عبر إتاحة التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات.

وتابع: "وبالتالي، يمكن الحديث عن وجود فرص كبيرة في المملكة بالنسبة لعالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية، نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".

وبحسب الوزير السعودي، فإنه يمكن تعزيز العلاقات أكثر وتجاوز كافة أنواع العراقيل، عبر الحفاظ على جسور التواصل والاتصال بين الجانبين، في خطوة لتأسيس شراكات عمل أقوى.

كما دعا الحقيل الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، والمزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح أنهم خصصوا مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.

وحول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إلى المملكة، الأسبوع المقبل، قال الحقيل إنها ستعزز من علاقات البلدين.

من جهته، أعرب رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباق، عن رغبتهم في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي السعودي، في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، لافتا إلى أن العلاقات التركية السعودية، شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير.

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، فائز الحربي، إن هناك الكثير من الفرص لدى تركيا والسعودية.

وأشار إلى أنه وبفضل التطورات الإيجابية في العلاقات التركية السعودية مؤخرا، شهد قطاعا السياحة والصناعة بين البلدين زخما ملحوظا.

ودعا إلى اغتنام "الفرص الكثيرة" التي تلوح في الأفق أمام الاقتصاد التركي والسعودي.