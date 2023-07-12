روسيا تقصف كييف بالمسيرات والقوات الأوكرانية تحاول تطويق باخموت

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن إحداها بالقرب من قرية كليشتشيفكا الإستراتيجية التي تقع على مرتفعات بالأطراف الجنوبية لباخموت.

كثفت القوات الأوكرانية محاولاتها لتطويق مدينة باخموت في دونيتسك شرقي البلاد في إطار الهجوم المضاد المتواصل منذ أسابيع، فيما أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إسقاط 11 مسيرة روسية أطلقت ليلا في الليلة الثانية من الهجمات على العاصمة كييف.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، إن قواته حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب باخموت التي سيطرت عليها قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في أيار/مايو الماضي، بعد قتال استمر أشهرا طويلة.

وأعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن إحداها بالقرب من قرية كليشتشيفكا الإستراتيجية التي تقع على مرتفعات بالأطراف الجنوبية لباخموت.

وفي حين تحاول القوات الأوكرانية استعادة باخموت لتحقيق نصر معنوي، تشن القوات الروسية هجمات متكررة بالقرب من المدينة وأيضا في محاور أخرى بدونيتسك، خاصة محوري ليمان وأفدييفكا.

وبالتوازي، تتصاعد وتيرة المعارك في مقاطعة باتجاه مدينتي برديانسك وميلوتوبول بمقاطعة زاباروجيا، وقال الجنرال الأوكراني أولكساندر تارنافسكي إن قواته صدت 27 هجوما روسيا، متحدثا عن مقتل وإصابة المئات من الجنود الروس هناك.

وتأتي هذه التطورات الميادنية في أوكرانيا، في وقت يتحضر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيلينوس.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "15 طائرة مسيرة هجومية شاركت في الغارة. تم تدمير 11 منها".

ولم يذكر البيان إن تم إسقاط طائرات مسيرة أخرى في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال إيغور تابوريتس حاكم منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا إن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد اصابتهما بحروق، عقب سقوط طائرة مسيرة على مبنى غير سكني ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف " تشيركاسي كانت في حالة استنفار لأكثر من ثلاث ساعات ونصف".

وأكدت سلطات كييف العسكرية وقوع هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة، ولكنها لم توضح عدد الطائرات.

وذكرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف"، مشيرة أنه لم ترد تقارير حول وقوع اصابات أو اضرار.

واستمر الانذار بوقوع غارة جوية في كييف لأكثر من ساعتين.