بعد انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب: روسيا تهاجم الموانئ بأوديسا

انتهت عند منتصف الليل صلاحية الاتفاق الذي يسمج لأوكرانيا بتصدير الحبوب إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود، وذلك بعد رفض روسيا تمديده.

أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا الساحلية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات على رفض روسيا تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وانتهت عند منتصف الليل صلاحية الاتفاق الذي يسمج لأوكرانيا بتصدير الحبوب إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود، وذلك بعد رفض روسيا تمديده.

وتحدد موعد انتهاء العمل بالاتفاق الذي توسطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه في تموز/يوليو 2022 بعدما جرى تمديده آخر مرة لمدة شهرين في أيار/مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم منطقة أوديسا العسكرية سيرغي براتشوك، على تلغرام "أوديسا. العمل القتالي للدفاع الجوي مستمر".

وتضم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا موانئ أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت مدة صلاحيته بين موسكو وكييف.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أوليغ كيبر، على تلغرام إن روسيا "تهاجم جنوب أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية"، محذرا السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

وأكدت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا إن روسيا "تهاجم المناطق الجنوبية بمسيّرات هجومية".

كما أُطلقت صافرات الإنذار في ميكولايف، وخيرسون، وزابوريجيا، ودونيتسك، وخاركيف، ودنيبر، وبتروفسك، وبولتافا، وكيروفوغراد وتشيركاسي.

وأغلقت روسيا العام الماضي الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بواسطة سفن حربية، إلى أن سمح الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز/يوليو 2022، بتأمين مرور صادرات الحبوب إلى الاسواق الدولية.

ورفض الكرملين، أمس الإثنين، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوي للأمن الغذائي العالمي، في قرار أتى بعد ساعات من هجوم أوكراني دمّر جزئياً، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو إليها عام 2014.

بالمقابل، أعلنت أوكرانيا رغبتها بالاستمرار في تصدير حبوبها عبر البحر الأسود، سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لسنا خائفين".

وأتى قرار الكرملين بعد ساعات من تعرّض جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيرات بحرية".