خمس دول تحثّ البرلمان اللبنانيّ على انتخاب رئيس للبلاد

ذكر بيان أن الدول الخمس، "تحث الزعماء والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية للخروج من المأزق السياسي الحالي"، و"درست خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات بحق الذين يعرقلون التقدم في هذا الشأن".

دعت كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس، والسياسيين اللبنانيين إلى "اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود"، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

والتقى ممثلون للدول الخمس في الدوحة، الإثنين، للبحث في أزمة لبنان، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

وشدد البيان على "ضرورة أن يتحمل النواب اللبنانيون المسؤولية التي تقع على عاتقهم بموجب الدستور ويشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، بينما منصب الرئاسة شاغر منذ أكثر من ثمانية أشهر، في البلد الذي يشهد انهيارا اقتصاديا كاملا.

وفشلت محاولة جديدة في البرلمان في منتصف حزيران/ يونيو، لانتخاب رئيس، في ظل استمرار التجاذب بين حزب الله الموالي لإيران، وخصومه.

وتابع البيان أن الدول الخمس، "تحث الزعماء والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية للخروج من المأزق السياسي الحالي"، و"درست خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات بحق الذين يعرقلون التقدم في هذا الشأن".

وجاء في نصّ البيان، أن "الدول الخمس، تقف على أهبة الاستعداد، للعمل جنبا إلى جنب مع لبنان، لدعم تطبيق إجراءات الإصلاح (التي أوصى بها صندوق النقد الدولي) والتي تعتبر ضرورية لازدهار هذا البلد واستقراره وأمنه. وشدد ممثلوها على الحاجة المطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام دولة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020".

وخلص البيان إلى القول: "تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر، مصممة على دعم لبنان، وتعتزم مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني".