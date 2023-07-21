روسيا تغلق جسر القرم "مؤقتا" تحسبا لغارات جوية محتملة

أغلقت روسيا جسر القرم "مؤقتا" تحسبا لغارات جوية محتملة، وسط إطلاق صفارات الإنذار، وفق مركز مكافحة الأزمات الروسي.

أعلن مركز مكافحة الأزمات الإقليمي الروسي، مساء الخميس، إغلاق جسر القرم "مؤقتا"، عقب إطلاقه صفارات الإنذار تحسبا لغارات جوية محتملة.

جاء ذلك في منشور للمركز على تيليغرام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأطلق المركز تحذيرا جاء فيه أن "جسر القرم مغلق مؤقتا، عقب إطلاق الإنذار الخاص بالغارات الجوية".

وطالب المركز جميع من على الجسر بـ"المغادرة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتأتي هذه التطورات عقب تعرض الجسر، الإثنين الماضي، لهجوم بـ"مسيرتين أوكرانيتين بحريتين"، حسبما أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، فيما لم تعلق كييف على اتهامات موسكو.

وافتتح الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا في 2018، وهو الرابط البري الرئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وتعرض الجسر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لهجوم اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بتنفيذه، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وبالتزامن مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، أطلقت القوات الأوكرانية المنتشرة في منطقة دونيتسك، رشقات مكثفة على مواقع الجيش الروسي بمنظومة قاذفات صواريخ، في الساعات الأخيرة.