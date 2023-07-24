الجزائر: 15 قتيلا و26 جريحا في 97 حريقا بـ16 ولاية

قالت الوزارة في بيان، إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية، لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل، وأسفرت عن 15 قتيلا.

لقي 15 شخصا مصارعهم، وأُصيب 26 آخرون، ليل الأحد - الإثنين في حرائق غابات، طالت ثلاث ولايات في شمال الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان، إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية، لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل، وأسفرت عن 15 قتيلا.

ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران، بحسب الوزارة.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد، تزامنا مع موجة حرّ قياسية.

وأفادت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيانات منفصلة، نشرتها الأحد، بأن الولايات المعنية هي تيبازة ووبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

وذكرت البيانات أن بعض الحرائق استدعى استخدام طائرات إخماد على غرار الحرائق بولاية البويرة.

وأوضحت أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، واولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه لم تسجل خسائر في الأرواح، فيما تمت دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية، لتجنب حرائق الغابات، والاتصال بأرقام النجدة في حال نشوبها.

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وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات، تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، أمس الأحد، أن تحذيرها من البرتقالي إلى الأحمر، على خلفية موجة الحرّ الراهنة، مؤكدة أن "البلاد تعيش ظروفا مناخية قاسية، تصل الحرارة خلالها إلى 48 درجة".

وأصدرت الهيئة تنبيها الأحد، باللون الأحمر على موقعها الإلكتروني، حذرت فيه من استمرار "موجة الحر في عدة ولايات، حيث ستسجل درجات حرارة قد تصل إلى 48".

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وأوضحت أن الموجة ستمس 13 ولاية شمالية، وتنتهي مساء الأحد.

وبحسب الهيئة، فإن الأمر يتعلق "بظروف جوية قاسية تتميز بدرجات مرتفعة جدا"، مقارنة بدرجات الحرارة المعتادة خلال تموز/ يوليو من كل سنة.

وبحسب تصنيفات هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، يشير اللون البرتقالي إلى حدوث أو توقع ظاهرة "شديدة الخطورة"، أما الأحمر فيشير إلى حدوث أو توقع ظاهرة "خطيرة للغاية ذات شدة استثنائية".

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية، لامست 50 درجة في عدة مناطق بصحراء البلاد.

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وتزامنًا مع موجة الحر، سجل استهلاك الكهرباء الخميس الماضي، رقمًا جديدا، هو الأعلى في تاريخ الجزائر.

وبحسب شركة الكهرباء والغاز الحكومية "سونلغاز"، فقد "سجل استهلاك البلاد من الكهرباء في ذلك اليوم، 18 ألفا و572 ميغاواط، صعودا من 18 ألفا و377، في 11 (تموز) يوليو الجاري، تزامنا مع موجة حر سابقة".

وتشير بيانات رسمية لوزارة الطاقة إلى أن إنتاج البلاد من الكهرباء، يفوق 24 ألف ميغاواط يوميًا.