لقاء بين بوتين والسيسي محوره المحطة النووية في مصر

تحدث السيسي خلال اللقاء، وفق المقاطع المنشورة عن "حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا وبين الأخيرة والقارة الإفريقية في مختلف المجالات".

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في القصر القسطنطيني بمدينة سان بطرسبورغ الروسية الأربعاء.

وأكد بوتين للسيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية بمصر "ينفذ حسب الخطة المعتمدة".

وقال بوتين "لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".

ويأتي لقاء السيسي مع بوتين على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبورغ الخميس.

وتحدث السيسي خلال اللقاء، وفق المقاطع المنشورة عن "حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا وبين الأخيرة والقارة الإفريقية في مختلف المجالات".

وأشار إلى "مرور 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية".

وأشاد "بدعم روسيا لمصر في بناء محطة الضبعة النووية" غربي البلاد التي لا تزال أعمالها جارية حتى الآن، "وكذلك المشروعات الصناعية الروسية المتواجدة على الأراضي المصرية"، مؤكدا أن القمة الإفريقية الروسية ستكون لها "نتائج عظيمة".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل السيسي إلى مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية، وفق وكالة الأنباء المصرية، ضمن زيارة غير محددة المدة.

وجرى تدشين القمة الإفريقية الروسية في 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في مدينة سوتشي الروسية برئاسة مصرية روسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وستتضمن القمة الثانية هذا العام "عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني".