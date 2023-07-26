وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية ويعتبرها "شريكا مهما"

وزير الدفاع الروسي: "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون".

من لقاء وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نظريه الكوري الشمالي (Getty images)

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.

وقال شويغو إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

وأكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".

وسيحضر شويغو، الخميس، الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 تموز/ يوليو 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.

وكان قد وصل في وقت سابق إلى مطار بيونغ يانغ واستقبله كانغ سون نام ثم وضع أكليلا من الزهر أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.