بن سلمان يبحث مع مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ ملفّات دوليّة وإقليميّة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن بن سلمان استعرض مع المستشار الأميركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ملفات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء بن سلمان مع سوليفان بمدينة جدة السعودية، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان زار مدينة جدة، للقاء ولي العهد السعودي، وعدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى.

وأوضح البيان أن سوليفان والمسؤولين السعوديين، بحثوا ملفات إقليمية وثنائية، بما فيها "المبادرات المتعلقة بتطوير رؤية مشتركة، لمزيد من السلام والاستقرار، والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

كما تناول الجانبان التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد، حيث رحب سوليفان بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

واتفق الجانبان على مواصلة الاستشارات بشكل منتظم بخصوص الملفات المتناولة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن بن سلمان استعرض مع المستشار الأميركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضافت أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب الوكالة، شارك في الاجتماع، السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس.

وسبق أن زار سوليفان السعودية في 12 نيسان/ أبريل الماضي، واستعرض مع بن سلمان "الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب اليمن"، وفق الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.