الجيش الروسي: قصفنا مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مساء 28 تموز/يوليو، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".

أكّد الجيش الروسي، السبت، أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضًا مبنى سكنيًا وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مساء 28 تموز/يوليو، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا استخدمت صاروخين باليستيين من نوع "إسكندر-إم" في الهجوم على مدينة دنيبرو، أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان هيئة الأركان الأوكرانية، السبت، في تقييمها عن الهجمات التي نفذتها القوات الروسية على أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بصاروخين باليستيين من نوع إسكندر-إم أمس الجمعة ، "إضافة إلى ذلك، نفذ العدو 11 غارة جوية على مواقع قواتنا، وأطلق 38 مرة صواريخه من قاذفات متعدد الأسطوانات".

وأوضخ البيان أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل ومبانٍ مدنية وإدارية.

وأشار البيان أيضا إلى وقوع 27 اشتباكات على خط الجبهة في اليوم الأخير.

من جهته قال ألكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، في بيان على حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الروسي نفذ 29 هجوما بإطلاق 126 قذيفة هاون ودبابات ومسيرات على منطقة خيرسون، أمس.

وأشار إلى أن القوات الروسية أطلقت 11 قذيفة مدفعية على مدينة خيرسون، مبينا أن "الجنود الروس قصفوا المناطق السكنية، والمنطقة التي يقع فيها ميناء الحبوب في منطقة بيريسلاف".