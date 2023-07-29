الصين تعلن حالة التأهب بسبب إعصار دوكسوري

يجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالاً وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية وكإجراء احترازي أغلقت العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة حتى إشعار آخر

(جانب من الأضرار التي تسبب بها الأعصار، السبت والجمعة/ gettyimages)

وضعت الصين، السبت، الجزء الشمالي من البلاد في حالة تأهب، بما في ذلك بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالاً حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية. وكإجراء احترازي، أغلق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة حتى إشعار آخر، حسبما أعلنت البلدية السبت.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن غزارة الأمطار فيها يمكن أن تصل إلى أكثر من 60 سم. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول في العاصمة بكين حتى الثلاثاء. وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تكون أكثر غزارة من تلك التي حدثت في تموز/يوليو 2012 وتسببت بوفاة 79 شخصًا خلال فيضانات غير مسبوقة.

(جانب من الأضرار التي تسبب بها الأعصار، السبت والجمعة/ gettyimages)

وتسبب الإعصار دوكسوري في أضرار مادية جسيمة، الجمعة، وعرض التلفزيون الوطني صور أشجار متساقطة على الطرق بينما طوقت الوحول مساحات شاسعة حول مناطق سكنية.

وبحسب وكالة الانباء الصينية، تضرر نحو 19 ألف شخص من الإعصار، وتم إجلاء 11 ألف شخص ونقل نحو 1600 إلى مناطق أكثر أمانًا.

وتتعرض الصين منذ أشهر لظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق و"تفاقمت بسبب تغير المناخ"، بحسب وكالة "أ ف ب"، اليوم، نقلاً عن علماء صينيين.

(جانب من الأضرار التي تسبب بها الأعصار، السبت والجمعة/ gettyimages)