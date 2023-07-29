مصر تدعو موسكو وكييف إلى إيجاد "حلول عاجلة" لأزمة الحبوب

حاولت موسكو طمأنة شركائها الأفارقة، قائلة إنها تتفهم "قلقهم" بشأن الموضوع، ووعدت ست دول إفريقية بتسليم شحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة موسكو وكييف إلى إيجاد "حلول عاجلة" بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وسط مخاوف سائدة بعد انتهاء مفاعيل اتفاقية أتاحت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية.

وأكد الرئيس المصري في كلمة ألقاها خلال القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) "على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة".

وأعلن السيسي تطلعه "للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب"، وذلك بعد أسبوع من تخلي موسكو عن هذا الاتفاق الذي يرتدي أهمية بالغة للدول الإفريقية.

وانسحبت روسيا من الصفقة التي سمحت لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب على الرغم من الصراع، واشتكت من عراقيل تعترض تسليمها للمنتجات الزراعية.

في عام واحد، أتاح هذا الاتفاق إخراج ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما ساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية وجنّب مخاطر حصول حالات نقص.

لكن في الأيام الأخيرة، حاولت موسكو طمأنة شركائها الأفارقة، قائلة إنها تتفهم "قلقهم" بشأن الموضوع، ووعدت ست دول إفريقية بتسليم شحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".

وفي كييف، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي انتقد القرار الروسي، الجمعة محادثات حول هذا الموضوع الشائك مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وكتب على "تويتر": "ناقشنا إجراءات جديدة لضمان الأمن الغذائي العالمي ومواصلة التشغيل الآمن لممر الحبوب"، متوجها إلى آل ثاني بالشكر على "دعم قطر وتضامنها".