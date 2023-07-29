"بسبب أزمة تمويل": الأمم المتحدة تقطع مساعدات غذائية عن الملايين

مسؤول: "38 دولة على الأقل من بين 86 دولة يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، شهدت بالفعل تخفيضات أو تخطط لقطع المساعدات قريبا - بما في ذلك أفغانستان وسورية واليمن وغربي أفريقيا"

قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات لملايين الأشخاص في العديد من البلدان بسبب "أزمة تمويل معوقة" أدت إلى انخفاض تبرعاتها بنحو النصف مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، كارل سكاو، في مؤتمر صحافي إن 38 دولة على الأقل من بين 86 دولة يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي شهدت بالفعل تخفيضات أو تخطط لقطع المساعدات قريبا - بما في ذلك أفغانستان وسورية واليمن وغربي أفريقيا.

وقال إن الاحتياجات التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 20 مليار دولار لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكنها تستهدف ما بين 10 و14 مليار دولار، وهو ما تلقته الوكالة في السنوات القليلة الماضية.

قال سكاو: "ما زلنا نهدف إلى ذلك، لكننا حتى الآن فقط هذا العام حصلنا على حوالي نصف ذلك، حوالي 5 مليارات دولار".

وقال إن الاحتياجات الإنسانية ”ارتفعت ارتفاعا كبيرا” في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتداعياتها العالمية. وقال: "هذه الاحتياجات تستمر في النمو، وهذه العوامل لا تزال هناك، لكن التمويل آخذ في النضوب. لذلك نحن نتطلع إلى أن يكون عام 2024 أكثر خطورة".

قال سكاو: ”لا تزال أكبر أزمة غذاء وتغذية في التاريخ مستمرة. هذا العام، لا يزال 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بينما يتعرض مئات الملايين من الناس لخطر تفاقم الجوع".

أضاف سكاو إن "الصراع وانعدام الأمن لا يزالان المحركين الرئيسيين للجوع الحاد في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تغير المناخ والكوارث المستمرة وتضخم أسعار المواد الغذائية المستمر وضغوط الديون المتزايدة - كل ذلك يحدث أثناء تباطؤ الاقتصاد العالمي.