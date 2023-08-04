مع ارتفاع كلفة الحرب: روسيا تضاعف خطة الإنفاق الدفاعي لعام 2023

وثيقة تكشف أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب، ما يشكل ضغوطا متزايدة على المالية العامة لموسكو.

ضاعفت روسيا هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، بحسب ما أظهرت وثيقة حكومية كشفت عنها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وتسلط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الحرب في أوكرانيا، في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة، فيما تتزايد تكاليف الحرب، ما يشكل ضغوطا متزايدة على المالية العامة لموسكو.

وتبين الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12%، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

وأظهرت الوثيقة أن الإنفاق على الدفاع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وصل إلى 5.59 تريليون روبل، وهو ما يعادل 37.3% من 14.97 تريليون روبل تم إنفاقها في المجمل خلال تلك الفترة.

وتنص خطة الموازنة الروسية على إنفاق 17.1% من إجمالي الأموال على "الدفاع الوطني".

ويدعم ارتفاع تكاليف الحرب التعافي الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع ارتفاع الإنتاج الصناعي، غير أنه يدفع بالفعل الأوضاع المالية في الميزانية إلى عجز بحوالي 28 مليار دولار، وهو عجز فاقمه انخفاض الإيرادات من الصادرات.

وزيادة الإنفاق على الدفاع في الوقت الذي تواصل فيه موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يمكن أن تزيد العجز سوءا، في حين من الممكن أن تلتهم الزيادة في الإنتاج قطاعات أخرى وتزاحم الاستثمار الخاص.

وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى الوثيقة إلى أن روسيا أنفقت 19.2% على الدفاع خلال الأشهر الستة الأولى من جميع نفقات الموازنة التي أشارت لها الخطط في البداية لعام 2023 بأكمله.

وأظهرت آخر بيانات متاحة أن موسكو أنفقت تريليوني روبل على الجيش في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير. وفي النصف الأول من العام الجاري، زادت نفقات الميزانية 2.44 تريليون روبل عن الفترة نفسها من 2022. واستنادا إلى الوثيقة، اتجه 97.1% من هذا المبلغ الإضافي إلى قطاع الدفاع.

وشملت الوثيقة تقديرا جديدا للإنفاق الدفاعي السنوي بلغ 9.7 تريليون روبل، وهو ثلث إجمالي هدف الإنفاق البالغ 29.05 تريليون روبل، وهو ما سيشكل أعلى حصة في آخر عشر سنوات على الأقل.

وبين عامي 2011 و2022، تراوحت نسبة إنفاق روسيا على الدفاع بين 13.9% و23% من ميزانيتها. وتظهر الوثيقة أن روسيا أنفقت بالفعل 57.4% من ميزانيتها السنوية الجديدة للدفاع.

وعلى الصعيد الميداني، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع، اليوم، أن الوزير سيرغي شويغو زار المقر الرئيسي لمجموعة جيش "الوسط" المشاركة في الصراع الأوكراني.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن قائد المجموعة أطلع شويغو على التطورات وأثنى الوزير على الضباط والجنود "لتنفيذ عمليات ناجحة" بالقرب من ليمان.

وقالت الوكالة إنه تفقد مركبة مشاة سويدية من طراز سي.في-90 تركها جنود أوكرانيون بعد استهدافها، وتم إطلاع شويغو على "عيوب" المركبة السويدية.

ويتماشى التقرير مع الجهود الروسية للتقليل من فاعلية الأسلحة والمعدات التي قدمها أعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول غربية أخرى إلى أوكرانيا.

وجاءت زيارة شويغو بعد أيام من زيارة رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، الجنرال فاليري جيراسيموف، لخط المواجهة.

وتعرض كلا الرجلين لهجوم لاذع من رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، واتهمهما مرارا بعدم الكفاءة قبل شن تمرد قصير ضد مؤسسة الدفاع في حزيران/ يونيو الماضي.