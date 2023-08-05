عشرة قتلى في فيضانات بمنطقة متاخمة لبكين

ظهر السبت تم إجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينغ الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر.

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوع على شمال الصين عشرة قتلى إضافيين على الأقل، السبت، وتسببت بفقدان 18 شخصًا في إقليم خبي المتاخم لبكين كما أعلنت السلطات.

وأُعلنت هذه الحصيلة، وهي أولية، من مسؤولين في باودينغ، إحدى أكثر المدن تضررًا وتقع على بعد حوالى 150 كلم من بكين.

يشار إلى أن مناطق بأكملها في شمال الصين تأثرت بالأمطار الغزيرة التي وصفت بأنها "بحجم تاريخي" وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها، وتسببت الأمطار في فيضانات كبيرة وأضرار جسيمة.

وظهر السبت تم إجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينغ الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر.

ونقلت "أ ف ب" عن بيان لبلدية المدينة أن أكثر من مليون شخص من بين مليون ونصف في المدينة تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

إلى ذلك، وفي بكين ومنطقتها الكبرى، تتواصل عمليات التنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ سنوات ما أدى إلى تدمير بنى تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الجمعة، أن الكوارث الطبيعية خلفت 147 قتيلا أو مفقودًا في البلاد في تموز/يوليو، وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في العاصمة الصينية، الأربعاء، أن الأمطار التي ضربت المدينة كانت الأشد منذ بدء عملية التسجيل قبل 140 عامًا.