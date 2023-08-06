السجن 16 عاما لأميركي أضرم النار بمسجد بولاية ميسوري

حكمت محكمة أميركية بالسجن 16 عاما على رجل من ولاية ميسوري لإقدامه على إضرام النار في مسجد بالولاية مما ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى، وفق بيان أصدرته وزارة القضاء الأميركية، اليوم الأحد.

وأوضح بيان وزارة القضاء الأميركية أن الحكم يقضي بسجن نيكولاس جون بروفيت (44 عاما)، 191 شهرا، تليها 3 سنوات من الإفراج تحت المراقبة مع تغريمه نحو 55 ألف دولار، لتعويض الأضرار التي ألحقها بالمسجد.

وقالت الوزارة إن بروفيت أقر في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي بجرمه، وإن الوثائق التي حصلت عليها المحكمة والبيانات المتداولة خلال جلسات الاستماع في القضية تؤكد أن المتهم قد أضرم النار عمدا في مركز كيب جيراردو الإسلامي بولاية ميسوري في 24 نيسان/أبريل 2020، في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، وذلك بسبب الطابع الديني للمبنى.

وقد ألحق الحريق أضرارا جسيمة بالمسجد التابع للمركز الإسلامي.

وفي تعليق على الحكم، قالت كريستين كلارك، نائبة المدعي العام لقسم الحقوق المدنية بوزارة القضاة "إن الهجمات على المساجد في بلادنا هي اعتداءات على المؤمنين وتقوض الحق الأساسي للفرد في ممارسة دينه دون خوف أو عنف".

وأضافت أن وزارة القضاء مستمرة بفرض القوانين الفدرالية بحزم التي تحمي جميع أماكن العبادة بغض النظر عن ديانة أصحابها.

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