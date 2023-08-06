فرنسا: محكمة تلغي حظر الـ"بوركيني" على شواطئ فريجوس

قررت المحكمة الإدارية في "تولون"، تعليق قرار الحظر الذي اتخذه رئيس البلدية بمبادرة شخصية منه. وأشارت المحكمة إلى أن قرار الحظر الذي أصدرته البلدية، يتنافى مع "قيم العلمانية".

ألغت المحكمة الإدارية بمدينة "تولون" الفرنسية، الأحد، قرار بلدية فريجوس حظر ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي" في الشواطئ العامة بالبلدية الواقعة جنوب شرقي فرنسا.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH) قد رفعت دعوى ضد حظر البلدية التي يترأسها حزب يتبع لليمين المتطرف.

وقررت المحكمة الإدارية في "تولون"، تعليق قرار الحظر الذي اتخذه رئيس البلدية بمبادرة شخصية منه.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار الحظر الذي أصدرته البلدية، يتنافى مع "قيم العلمانية".

بدوره، قال رئيس بلدية فريجوس، ديفيد راشلين، في تغريدة عبر "تويتر"، إن قرار المحكمة الإدارية يتعارض مع "قواعد الصحة العامة وأمن المواطنين".

وكان راشلين قد أعلن في وقت سابق، أنه واعتبارا من 1 آب/ أغسطس الجاري، لن يُسمح بارتداء "البوركيني" خلال السباحة في الشواطئ المفتوحة للعامة في المدينة، في خطوة أثارت انتقادات نشطاء حقوق الإنسان.