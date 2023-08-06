هذا الأسبوع: وفد من مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل والضفة الغربية

وفد من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي يزور البلاد خلال الأسبوع الجاري، لإجراء سلسلة من اللقاءات في تل أبيب ورام الله، لبحث "آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية".

يزور أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب الأميركي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الجاري، لبحث "آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية".

وقال مكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، في بيان صدر عنه اليوم، الأحد، إن جيفريز والنائب ستيني هوير سيقودان مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث أيضا "التطرف والقدرات النووية الإيرانية".

وتؤيد إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، على المستوى الرسمي، رغم عدم وجود فرص لتحقيقه في ظل تعنت الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب.

ويمثل الديمقراطيون أقلية في مجلس النواب الأميركي لكنهم يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وجاء في البيان أنه "خلال وجودهم في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد الأعضاء اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما أفاد البيان أن النواب الأميركيين سـ"يلتقون بالعديد من النشطاء وأصحاب المصلحة ويمضون وقتا كبيرا في تناول مجالات مهمة لأمن المنطقة".

وقال مكتب جيفريز إن "الوفد الديمقراطي سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل".

وعبرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عن خيبة أملها من تصاعد العنف في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

كما تعترض الولايات المتحدة على تمرير خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء دون التوصل إلى حالة من التوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وقبل أيام، أعرب بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن قلقه إزاء الوضع السياسي في إسرائيل، قائلا إن حكومة نتنياهو تضم بعض "الأعضاء الأكثر تطرفا" على الإطلاق الذين باتوا "جزءا من المشكلة".