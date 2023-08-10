زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس جيشه ويدعو للاستعداد لاحتمال نشوب حرب

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الخميس بأن أون أقال باك سو إيل، وهو أعلى جنرال في الجيش، خلال الاجتماع، واستبدله بنائب الماريشال ري يونغ غيل، دون الخوض في التفاصيل، كما دعا إلى إجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلى جنرال في الجيش، ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

وجاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الخميس بأن أون أقال باك سو إيل، وهو أعلى جنرال في الجيش، خلال الاجتماع، واستبدله بنائب الماريشال ري يونغ غيل، دون الخوض في التفاصيل، كما دعا إلى إجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.

ويأتي هذا التطور بعدما زار كيم مصانع أسلحة، حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم دعا أيضا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات، وبما يحافظ على الجاهزية الدائمة للقتال.

ويأتي الاجتماع العسكري في الوقت الذي تستعد فيه سيول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها.

وأشار التقرير إلى أن جدول أعمال اجتماع تضمن "القيام باستعدادات حرب كاملة"، بما في ذلك "تأمين المزيد من وسائل الهجوم القوية" لضمان "الاستعداد العسكري المثالي للحرب".

وأضاف أن كيم دعا "جميع منشآت صناعة الذخيرة إلى المضي قدما في الإنتاج بكميات ضخمة لمختلف الأسلحة والمعدات".

وتابع أن الزعيم الكوري الشمالي "دعا أيضا إلى إجراء تدريبات حربية بنشاط، لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات التي تم نشرها مؤخرا بفاعلية".

وقالت الوكالة إن كيم توصل إلى "نتيجة هامة بشأن زيادة تكثيف الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري بطريقة هجومية".

كما ناقش الاجتماع العسكري الاستعدادات لإقامة استعراض ضخم للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 أيلول/سبتمبر، وفق وكالة الأنباء المركزية.

والشهر الماضي، نظمت بيونغ يانغ عرضا عسكريا كبيرا للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، حيث وصف محللون الحدث بأنه "أكبر عرض كوري شمالي واضح للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".

كما أقامت كوريا الشمالية معرضا كبيرا للأسلحة تزامنا مع العرض العسكري، حيث اصطحب كيم وزير الدفاع الروسي الزائر سيرغي شويغو في جولة لاطلاعه على أحدث الأسلحة وأكثرها تقدما في البلاد، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.