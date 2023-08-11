إصابة 22 شخصا بجروح من جر ّاء زلزال ملاطية التركية

ذكر مسؤول في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة، بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية.

أُصيب 22 شخصا بجروح طفيفة، في حين لم تُسجَّل عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية في تركيا، أمس الخميس، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة، بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية.

وأشار يرلي قايا إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في نهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف: "حتى الآن لم تقع ضحايا في الأرواح، أصيب 22 من مواطنينا بجروح طفيفة نتيجة القفز من أماكن مرتفعة جراء الخوف والذعر".

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.