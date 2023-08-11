الحرائق في هاواي لا تزال مشتعلة: ارتفاع عدد القتلى... "كل المعالم قد اختفت"

أظهرت جولة جوية فوق لاهاينا التاريخية أحياء بأكملها كانت نابضة بالحياة، تقلصت إلى رماد. سويت البنايات بالأرض، ولم يتبق سوى أنقاض وأساسات سوداء، بما في ذلك على طول شارع "فرونت" الشهير، حيث كان السياح يتسوقون، ويتناولون العشاء قبل أيام فقط.

كشفت عمليات البحث، عن الدمار الناجم عن حريق غابات هائل في جزيرة ماوي في هاواي عن أرض قاحلة لأحياء سكنية دمرت، ومعالم متفحمة بشكل يصعب التعرف عليها، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 53 على الأقل، فيما روى ناجون حكايات مروعة عن عمليات هروب في الدقائق الأخيرة، بما يرتدونه من الملابس فقط.

وأظهرت جولة جوية فوق لاهاينا التاريخية أحياء بأكملها كانت نابضة بالحياة، تقلصت إلى رماد. سويت البنايات بالأرض، ولم يتبق سوى أنقاض وأساسات سوداء، بما في ذلك على طول شارع "فرونت" الشهير، حيث كان السياح يتسوقون، ويتناولون العشاء قبل أيام فقط.

واحترقت القوارب في الميناء، وعلا الدخان فوق المدينة، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وهي أكبر مجتمع في الجانب الغربي من الجزيرة.

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وقال حاكم هاواي، جوش غرين: "لاهاينا، مع استثناءات قليلة نادرة، احترقت". وقال إن أكثر من ألف مبنى دمرت بسبب الحرائق التي ما تزال مشتعلة.

وأضاف غرين أنه يعد أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا بالولاية منذ تسونامي عام 1960، الذي أودى بحياة 61 شخصًا على الجزيرة الكبيرة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وقال: "نشعر بحزن شديد".

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ودُمرت العديد من الشركات، بما في ذلك أحد أقدم المتاجر في المدينة. عندما قامت المالكة تيفاني كيدر وين بتقييم الأضرار، أمس الخميس، في متجر هدايا "وايلرز لوكر"، عثرت على صف من المركبات المحترقة، بعضها احتوت على جثث متفحمة بداخلها.

وقالت: "بدا الأمر وكأنهم كانوا يحاولون الخروج، لكنهم كانوا عالقين في زحمة السير، ولم يتمكنوا من الخروج من فرونت ستريت". في وقت لاحق، رصدت جثة تتكئ على جدار بحري.

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وقالت وين إن الدمار كان واسع النطاق: "لم أستطع حتى معرفة مكان وجودي، لأن كل المعالم قد اختفت".

وبدأ الحريق، الذي يغذيه صيف جاف ورياح قوية من إعصار عابر، يوم الثلاثاء، وأخذ ماوي على حين غرة، حيث كان يتسابق عبر النمو الجاف الذي يغطي الجزيرة، ثم يتغذى على المنازل، وأي شيء آخر يعترض طريقه.

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والعدد الرسمي للقتلى البالغ 53 حتى الخميس، يجعل هذا حريق الغابات الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ حريق كامب فاير 2018 في كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، وإلحاق الدمار ببلدة بارادايس.

مع ذلك، يمكن أن ترتفع حصيلة ضحايا هاواي، حيث يصل رجال الإنقاذ إلى أجزاء من الجزيرة لم يكن من الممكن الوصول إليها، بسبب الحرائق الثلاثة الجارية، بما في ذلك الحرائق في لاهاينا التي تم احتواؤها بنسبة 80 % يوم الخميس، وفقًا لبيان صحافي لمقاطعة ماوي. وأصيب العشرات، بعضهم في حالة خطيرة.

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وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، آدم وينتراوب: "ما زلنا في وضع الحفاظ على الحياة. لا يزال البحث والإنقاذ مصدر قلق رئيسي".

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(Getty Images)

(Getty Images)