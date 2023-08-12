تركيا: زلزالان يضربان ملاطية بفارق دقيقة واحدة

أفيد بأن سكان ولايات مجاورة لملاطية شعروا بالزلزالين، بينها أدي يامان وشانلي أورفة وغازي عنتاب وقهرمان مرعش.

ضرب زلزالان بقوة 4.8 و4.5 درجات بفارق دقيقة واحدة ولاية ملاطية شرق تركيا، السبت.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" السبت، بأن "زلزالا وقع الساعة 16:39 في منطقة يشيل يورت على عمق 6.35 كم تحت الأرض".

وأضاف أن "زلزالا ثانيا ضرب نفس المنطقة بعد دقيقة واحدة في الساعة 16:40 بقوة 4.5 درجات على عمق 7 كم تحت الأرض".

وأفيد بأن سكان ولايات مجاورة لملاطية شعروا بالزلزالين، بينها أدي يامان وشانلي أورفة وغازي عنتاب وقهرمان مرعش.

وذكر والي ملاطية، خلوصي شاهين، أن "السلطات لم تتلق على الفور أي بلاغات عن وقوع أضرار".

وأضاف أنه "باستثناء بعض حالات الإعياء جراء الهلع من الزلزال لم تسجل الولاية أي حالات سلبية، مع مواصلة المسح للبحث عن حوادث محتملة".

بدوره، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، إنه ما من معطيات تشير إلى وقوع حوادث سلبية جراء الزلزالين.

وأكد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن فرق "آفاد" تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.