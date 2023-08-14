السويد: حارق القرآن يرتكب فعلته مجددا بحماية الشرطة

ادعى موميكا أنه سيستمر في حرق نسخ القرآن الكريم إلى حين "حظر الدين الإسلامي" في السويد، وسانده في ذلك مواطن عراقي آخر يُدعى سلوان نجم.

أقدم المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا الإثنين مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان السويدي بالعاصمة ستوكهولم.

كما قام موميكا بالدوس على القرآن الكريم، رغم ردود الفعل الغاضبة من قبل المحيطين به وذلك وسط تدابير أمنية من قبل عناصر الشرطة.

وتلفظ موميكا بكلمات مسيئة للقرآن والإسلام ومسح حذاءه بورقة عليها صورة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزعيم تيار الصدر العراقي مقتدى الصدر.

وادعى أنه سيستمر في حرق نسخ القرآن الكريم إلى حين "حظر الدين الإسلامي" في السويد، وسانده في ذلك مواطن عراقي آخر يُدعى سلوان نجم.

وسبق لموميكا أن نفذ اعتداءات مشابهة على القرآن خلال العام الجاري، وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخرا في السويد والدانمارك من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 تموز/ يوليو الجاري تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.