تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق بانتقال نيمار للهلال السعودي

يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي نيمار في نادي "باريس سان جرمان" قد شارفت على الانتهاء إذ أفادت مصادر مطلعة بأن نادي الهلال السعودي قد يكون الوجهة المقبلة لنيمار الذي حل بباريس في 2017 في إطار صفقة تاريخية آنذاك.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، أن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وافق على بيع مهاجمه البرازيلي، نيمار، لنادي الهلال السعودي، ويتبقى خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة.

وغاب نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، بسبب عدوى فيروسية.

وكان مصدر مقرب من المفاوضات تحدث لوكالة "فرانس برس" قد رجّح أن يرحل نيمار عن النادي الباريسي، مشيرا إلى أنه "لم يعد جزءا من خطط المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي والنادي".

ولفت المصدر إلى أن نيمار تفاوض مع "أحد الأندية السعودية "والذي يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان"، مؤكدا بذلك ما كشفته أمس، الأحد، صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنيمار.

وأشار مصدر آخر إلى أن "السعودية تجري فعليا مفاوضات مباشرة مع وكلاء نيمار".

وأضاف أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق معه في الساعات المقبلة، فسنبدأ التفاوض مع باريس سان جرمان على الفور. وسيلعب مع الهلال إذا ما أُبرمت الصفقة"، مؤكدا أنه "سيحصل على راتب كبير".

وسبق لسان جرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأميركي، بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من كبار النجوم في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتبارا من تمارين الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز/ يوليو حين قال في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب"، "آمل في البقاء في باريس سان جرمان (هذا الموسم)، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن" بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه".

وسرت شائعات تحدثت عن إمكانية رحيل نيمار عن سان جرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة وإعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية باشراف المدرب الجديد إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط/ فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز/يوليو.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الحالي في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة وديا في بوسان.