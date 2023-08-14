هجمات روسية جديدة على أوديسا وأوكرانيا تواجه عقبة بالهجوم المضاد

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن حقول الألغام الروسية تشكل عقبة خطيرة أمام قواته التي تواصل شن هجومها المضاد على القوات الروسية.

شنت القوات الروسية، اليوم الإثنين، هجمات جديدة على مواقع مختلفة في أوديسا، فيما تحدث السلطات الأوكرانية عن عقبة خطيرة تعترض هجومها المضاد.

واستخدمت روسيا في هجماتها الجديدة الصواريخ والطائرات المسيرة، وأعلنت كييف صد عدد منها، فيما كشفت موسكو عن تزويد غواصات نووية جديدة بالصواريخ فرط صوتي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن حقول الألغام الروسية تشكل عقبة خطيرة أمام قواته التي تواصل شن هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، عبر تليغرام، إن روسيا هاجمت منطقة أوديسا 3 مرات خلال الليل، باستخدام 15 طائرة مسيرة قتالية، و8 صواريخ من طراز كاليبر أطلقت من البحر، وتم التصدي لجميع الهجمات من قبل قوات الدفاع الجوي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الإثنين.

وتأتي الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات بعد يوم على إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى إزمايل.

ورصدت السفينة الروسية سفينة الشحن "سوكرو أوكان" التي كانت ترفع علم بالاو وأطلقت الطلقات التحذيرية بعد عدم استجابة القبطان للأوامر بالتوقف. وبعد تفتيشها، سمح لها بمواصلة رحلتها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قالت إنها حاولت شن هجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، وهو الهجوم الأوكراني الثاني خلال يوم واحد.

وفي سياق متصل بالتطورات على جبهات القتال، قال وزير الدفاع الأوكراني إن حقول الألغام الروسية تشكل عقبة خطيرة أمام قواته التي تواصل شن هجومها المضاد على القوات الروسية.

وتحدث ريزنيكوف -في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، نشرت أمس الأحد- عن حقول ألغام بعرض كيلومترات وملايين العبوات الناسفة على طول خط الجبهة. ووفقا لريزنيكوف، فإن هناك ما يصل إلى 5 ألغام لكل متر مربع في بعض أجزاء خط المواجهة.

وذكرت الصحيفة أن ريزنيكوف مقتنع بأنه يمكن عبور حقول الألغام الضخمة. ومع ذلك، شدد وزير الدفاع على أنه من الأهمية بمكان أن يوسع الحلفاء ويسرعوا تدريب مزيلي الألغام الأوكرانيين الذين تقدمهم بالفعل بعض الدول.