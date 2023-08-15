انسحاب فنّانين فلسطينيين يؤدّي لإلغاء مهرجان تطبيعيّ في القدس

أوضحت الحملة أنها كانت "قد تواصلت مع جميع المشاركين/ات في هذا المهرجان، لتنبيههم/نّ بأنّ الجهة المنظمة لهذا المهرجان هي إطار إسرائيلي-فلسطيني ضليع في التطبيع الفنّي في مدينة القدس المحتلّة. وقد لاقت دعوة الحملة لمقاطعة المهرجان استجابةً سريعةً من الفنّانين".

أدّى انسحاب فنّانين فلسطينيين من المشاركة في مهرجان "3 دقّات" للموسيقى البديلة بتنظيم مركز "في البيت" الإسرائيلي-الفلسطيني التطبيعي، إلى إلغاء المهرجان.

وذكرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، أن انسحاب "الفرق الفنية الفلسطينية والفنانين/ات الفلسطينيين/ات... وهم/ن: تامر قيس، وفرقة ’زنوبيا’، و’سارف’، وفرقة ’الكلسات’، ويُسر حامد، وجوليانو حرب"، قد أفشل المهرجان.

وكان مقرّرًا عقد المهرجان ما بين 17-19 من الشهر الجاري.

وأوضحت الحملة في بيان نشرته، الثلاثاء، أن "إطار ’في البيت’هو تابع لمؤسسة ’مقدسة’ (Mekudeshet) الإسرائيلية، التي تتلقى التمويل والرعاية من بلدية الاحتلال. وهي ذاتها التي سبق وأن أشرفت على ’موسم الثقافة المقدسي’ التطبيعي من قبل وتلقّت دعمًا مما يسمّى ’متحف المدينة’ أيضًا".

ولفت البيان إلى أن "حركة المقاطعة (BDS) كانت قد دعت خلال السنوات القليلة الماضية، لمقاطعة جميع الأنشطة التي تنظمها مؤسسة ’مقدسة’. من هذا المنطلق، ندعو لمقاطعة كل أنشطة ’في البيت’ كونها بالتعريف تطبيعية".

وأضافت أنه "على الرغم من أنّ برنامج هذا المهرجان قد تضمّن فنانين/ات فلسطينيين/ات فقط، غير أنّ الإطار القائم عليه هو إطار إسرائيلي-فلسطيني يهدف صراحةً للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس المحتلّة لتطبيع الاحتلال، وهو بالتالي محاولة أخرى لاستغلال الفنانين/ات الفلسطينيين/ات كأوراق توت لتجميل صورة نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي والتغطية على جرائمه بحق شعبنا في كل مكان، وبالذات في مدينة القدس. وفي موقعه الإلكتروني، على سبيل المثال، يفخر إطار ’في البيت’ بأنه يستضيف ’مجتمعات ومجموعات من القدس وإسرائيل والعالم للتعرف والمشاركة في تجارب لا تعد ولا تحصى وفعاليات ثقافية فريدة من نوعها’".

وأوضحت الحملة أنها كانت "قد تواصلت مع جميع المشاركين/ات في هذا المهرجان، لتنبيههم/نّ بأنّ الجهة المنظمة لهذا المهرجان هي إطار إسرائيلي-فلسطيني ضليع في التطبيع الفنّي في مدينة القدس المحتلّة. وقد لاقت دعوة الحملة لمقاطعة المهرجان استجابةً سريعةً من الفنّانين/ات الفلسطينيين/ات الذين انسحبوا/ن منه، ممّا اضطر القائمين عليه إلى إلغائه لاحقًا".

وذكرت أن "هذا الموقف، يأتي امتدادا للموقف الفلسطيني الوطني الرافض لشرعنة وتطبيع العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، بالذات في القدس المحتلّة، حيث يسعى النظام إلى تقويض الهوية الثقافية العربية-الفلسطينية بمكوناتها ولتكريس الضم الإسرائيلي للقدس المحتلة".

وقالت إن "هذا النوع من المهرجانات، التي ترعاها وتنظّمها مؤسسات تطبيعية، يعيق تعزيز صمود شعبنا في القدس، كما يعيق المبادرات والجهود الفنية والثقافية الأصيلة التي تحارب محاولات سرقة أو تدمير الثقافة والفن الفلسطينيين ومحاولات استغلالهما في التغطية على عمليات التهويد في المدينة".

وأضافت أن "إعلان مركز ’في البيت’ صراحةً أنه يتبع لمؤسسة إسرائيلية صهيونية لا تعترف بالحقوق الرئيسية لشعبنا بموجب القانون الدولي (ومؤسسة ضليعة في التطبيع كذلك) في مدينة القدس المحتلة، يجعل من التعامل معه خرقًا لمعايير مناهضة التطبيع التي أقرّها المجتمع الفلسطيني بالغالبية الساحقة من قواه السياسية وأطره واتّحاداته الشعبية. كما إن هذا الإطار يساوي أخلاقيًا وسياسيًا بين الطرفين؛ أيّ بين المستعمِر والمستعمَر، ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وأهمها تقرير المصير وعودة اللاجئين".

وشدّدت الحملة بالقول: "عبر مقاومته الممتدة لعقود ضد المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني، يعي شعبنا تماما خطورة التطبيع كسلاح يستخدمه المستعمِرون لاستعمار عقول المستعمَرين، لتذويت الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدر محتوم، لننهض معا لمجابهته والتصدّي له كون مقاومة التطبيع ضرورة نضالية جماعية وفردية ملحّة".